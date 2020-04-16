AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبرز عناصر فريق عمل مسلسل النهاية خلف الكاميرا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
يعكف فريق عمل مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف خلال الشهور الماضية على خروج الإعلان الرسمي المثير للإهتمام للمسلسل الرمضاني.

حسام حبيب، كان على رأس فريق العمل، وعمل عمرو عاكف على أعمال المونتاج والجرافيك، و The Crew لأعمال الـ VFX والـ Post Production، وفى تعاون دائم إنجي علاء زوجة يوسف الشريف للملابس.

وأعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء التي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية التي وصلتها عن أعمالها في المسلسل والتي ظهرت في الإعلان الترويجي للمسلسل.

وقالت إنها سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجها النجم يوسف الشريف للمرة العاشرة، معربة عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان، مضيفة: "انها مستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل.

ووجهت "إنجي" الشكر للجمهور قائلة: "شكرا لتعليقاتكم.. كلها اسعدتني ومهمة جدا ليا وبستفاد منها ويارب الشغل اللي في المسلسل كمان يعجبكم"، مضيفة أنها تعتبر تصميم الأزياء والستايلات ولوكات الشخصيات في مسلسل النهاية مخاطرة فنية نظرا للزمن المستقبلي للعمل مع الحالات الدرامية المختلفة للشخصيات في هذا التوقيت المستقبلي وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور في المسلسل.

وأجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا لرأي القراء حول مصير مسلسل النهاية، والذي يعد أول مسلسل خيال علمي مصري.

وتوقع 56% من القراء نجاح المسلسل، فيما رأي 28% من القراء أن المسلسل لن يلقى النجاح المنتظر، بينما أعرب 16% عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن.

وكان يوسف الشريف تصدر تريند جوجل السعودية، بعد نجاح برومو مسلسله الجديد "النهاية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وخطف يوسف الشريف الأنظار إليه من خلال برومو مسلسله الجديد "النهاية" الذى يعد أحد الأعمال التى تعرض فى رمضان المقبل وهو من نوعية أعمال الخيال العملى. 

يذكر أن مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام داغر يكشف كواليس مشاركته في مسلسل النهاية

تسريب صور من مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

تعرف على موعد طرح الإعلان الدعائي لمسلسل النهاية

نمبر وان الحقيقي.. يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد طرح برومو النهاية

باسم مغنية يكشف عن سبب عدم استكمال دوره في مسلسل النهاية

برومو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف يحقق 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك

5 سيناريوهات تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل اجتماع الأعلى للجامعات

مستشار وزير التعليم العالي: مصر تستعد لتجارب سريرية لعلاج كورونا.. فيديو

بعد تغلبها على كورونا.. معمرة عمرها 106 أعوام تغادر المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

تصريحات قوية.. ماذا قال ضاحي خلفان عن موقف ترامب من منظمة الصحة العالمية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة