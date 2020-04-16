أبرز عناصر فريق عمل مسلسل النهاية خلف الكاميرا

حسام حبيب، كان على رأس فريق العمل، وعمل عمرو عاكف على أعمال المونتاج والجرافيك، و

وأعربت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء التي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية عن سعادتها البالغة بالتعليقات الإيجابية التي وصلتها عن أعمالها في المسلسل والتي ظهرت في الإعلان الترويجي للمسلسل.





وقالت إنها سعيدة بالعمل مع المخرج ياسر سامي ومع زوجها النجم يوسف الشريف للمرة العاشرة، معربة عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققه يوسف بعد صدور الإعلان، مضيفة: "انها مستمتعة بالعمل مع جميع فريق العمل.