AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوسف الشريف يتصدر تريند يوتيوب بمسلسل النهاية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:54 ص
يوسف الشريف النهاية
يوسف الشريف النهاية
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر الفنان يوسف الشريف تريند يوتيوب مصر ببرومو مسلسله الجديد "النهاية" الذي سينافس من خلاله في موسم السباق الرمضاني 2020.



وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود.


المسلسل يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفى، وتأليف عمر سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.



يعد هذا العمل عودة جديدة للفنان يوسف الشريف بعد فترة من الغياب عن الدراما، حيث كان آخر أعماله مسلسل "كفر دلهاب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهر الصايغ تخوض السباق الرمضاني بـ النهاية وحب عمري

تسريب صور من مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف قد يخرج من السباق الرمضاني

تعرف على موعد طرح الإعلان الدعائي لمسلسل النهاية

شاهد.. برومو مسلسل يوسف الشريف النهاية

توقيته مثالي.. بسمة نبيل تشيد بمسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

ترشيحاتنا

بالميك أب والتمثيل.. نانسي تتحول لشخصيات ديزني والمشاهير.. فيديو وصور

طالبة مصرية عالقة في ماليزيا تستغيث لإعادتها: مرضي يشتد.. والبعض يحاول استغلال أزمتي سياسيًا

بـ 20 مليون جنيه.. حارس المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الزمالك.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو..رجال الداخلية تصفي عناصر إرهابية في الأميرية.. وأحمد موسى يصفق على الهواء.. وزير التموين يوضح منافذ معرض أهلا رمضان هذا العام..محمد صبحي تبأ بكورونا في احدى مسرحياته

قصة مؤثرة.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا

طلب سؤالين.. ترامب يحرج مراسلاً خلال مؤتمر صحفي حول أزمة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة

8 أعراض تنذرك بالتهاب المرارة

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة