عشاق السوشي والرنجة والسلمون.. احذروا المتشاخسة في شم النسيم

يلجأ الكثير في موسم شم النسيم إلى تناول الاسماك المملحة.. وحذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمرشحة لنقيب البيطريين من دودة المتشاخسة التي توجد بالرنجة والسلمون.





واشارت شيرين الي ان المتشاخسة هي جنس من الديدان الأسطوانية لها دورة حياة معقدة وتصيب الأسماك والثدييات البحرية ، وهي معدية للإنسان وتسبب داء المتشاخسات ذو الأعراض المعوية ، او تسبب أعراض تحسسية نتيجة رد فعل مناعي تحسسي ، لها شكل مميز حلزوني ملفوف





فبعد بضع ساعات من تناول الأسماك المصابة تحاول الدودة الطفيلية أن تختبئ خلال جدار الأمعاء، ولأنها لا تستطيع اختراقها، فإنها تصبح عالقة وتموت. ويتسبب وجود الطفيل في استجابة مناعية من الجسم، حيث تحيط الخلايا المناعية بالديدان، وتشكل بنية شبيهة بالكرة يمكنها أن تسد الجهاز الهضمي، مما يتسبب في آلام شديدة في البطن وأعراض معوية وقيء.





وعلى الرغم من أن جسم الإنسان مميتا للدودة ولا تستطيع استكمال دورة حياتها فيه، إلا أنه يمكن ليرقات المتشاخسة البقاء على قيد الحياة في البشر، وتموت في نهاية المطاف. وأنه في بعض الحالات، تشفى العدوى مع علاج الأعراض فقط ، والعلاج بـ البيندازول فقط يعتبر ناجحا .. لكن في حالات أخرى، يمكن أن تؤدي العدوى إلى انسداد الأمعاء الدقيقة، مما يتطلب التدخل الجراحي للوقاية من أخطار ثقب الأمعاء





كيف تقي نفسك من أخطار المتشاخسة





1_ ازالة الاحشاء :





قم بازالة احشاء الأسماك ثم افحص بعينيك تجويف جسم السمكة وجدران العضلات للكشف عن وازالة جميع الطفيليات المرئية.





يمكن رؤية الديدان المتشاخسة على اسطح الانسجة حول القناة الهضمية. هذه الديدان عديم اللون وتلتف بشكل طبيعي مثل زنبرك بالضبط كما يبدو في الصورة المعروضة . يتراوح حجم الديدان من 5مم الى 20مم.





في معظم الحالات، وخصوصا في سمك السلمون، يمكن ان توجد ايضا داخل العضلات، وخاصة في تلك العضلات التي تحيط تجويف الجسم وفتحة الشرج. فمن المهم التحقق من العضلات المحيطة بالشرج، وخاصة اذا كانت السمكة لديها فتحات حمراء ومنتفخة.





2_ التبريد :





يكفي وضع السمكة الطازجة في الثلاجة بسرعة بعد تنظيفها وإخراج أحشائها لمدة سبعة أيام على حرارة 20 درجة مئوية.





3_ التجميد :





يمكن القضاء على المتشاخسة من خلال

التجميد السريع: وضع السمكة في الثلاجة لمدة 15 ساعة على حرارة -35 درجة مئوية.





4_ الطهو الجيد :





يساعد طهو السمك في التخلّص من هذه الطفيليات شرط طهيه جيدًا بشكل كامل .





5_ تجنب تناول الأسماك نيئة





فعشاق السوشي والرنجة النيئة والسلمون المدخن يجب أن يحذروا ، ويمكنهم وضع تلك الأسماك او الأطباق في التجميد قبل أكلها ، أو تعريض تلك الأسماك للشوي او الطهي .



