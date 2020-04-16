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فن

ميريهان حسين تثير فضول متابعيها عبر إنستجرام

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:38 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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شروق حمدى
نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وظهرت وهى تخفى نصف وجهها وكتبت على الصورة بنجهز لشخصية مين.

كتبت معلقة "النهاردة هاعملكوا شكل شخصية محبوبة .. تتوقعوا هي مين ؟..هاتعرفوا الاجابة النهاردة الساعة ٩ .....ادخلوا دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب و اكتبولي توقعاتكوا مين هي الشخصية دي؟"

وتابعت "لينك قناتي على يوتيوب موجود في البايو".

يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.

المسلسل بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
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