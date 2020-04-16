دولة خليجية تكشف موعد ذروة "كورونا" في البلاد

كشفت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن موعد ذروة الإصابات بالفيروس في سلطنة عمان.





وصرح رئيس اللجنة أحمد بن محمد السعيدي، أن التوقعات تشير إلى أن السلطنة ستصل إلى ذورة تسجيل إصابات بفيروس كورونا قبل 30 أبريل، وأنه من المتوقع تسجيل 500 إصابة يوميا عند بلوغ هذه الذروة، وأن 150 حالة منها ستحتاج إلى عناية مركزة.





جاءت تصريحات السعيدي خلال المؤتمر الصحفي الثالث الذي عقدته اللجنة عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الوزارية، مؤكدا أن السلطنة بدأت المنحنى الصاعد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة التقيد بتعليمات التباعد الجسدي للحد من زيادة أعداد المصابين.









وأشار وزير الصحة العماني إلى أن هناك 384 عمانيا مصابون بكورونا، و635 من غير العمانيين، وأن الإجمالي حتى يوم الخميس بلغ 1019 حالة مصابة، وهناك 131 متعافيا من كورونا، حتى مساء الأربعاء.



