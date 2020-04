تعرف على التخصصات المطلوبة ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2021 /2022





واوضحت الأكاديمية أنه فى المجالات البحثية التالية:





Water : (sanitation, desalination, irrigation management)





Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars





Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C





Mathematics and their reaction





Physics





Earth and Space Sciences





Chemistry





Human Sciences and Humanities





Science Society ( tourism and Education)





Engineering Sciences (renewable energy)





Information, Communication and Technologies( multimedia)





Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)





واشارت إلى أنه يسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا ، وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي :http://submission.asrt.sci.eg/





ولمزيد من المعلومات الاطلاع على : www.imhotep.eg.net





واوضحت أن هناك عدد من الشروط وهي :





* يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.





* يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.





* آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 28 ابريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.