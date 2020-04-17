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تعليم

تعرف على التخصصات المطلوبة ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  2021 /2022 

 
واوضحت الأكاديمية أنه فى المجالات البحثية التالية:

Water : (sanitation, desalination, irrigation management)

Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars

Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C

Mathematics and their reaction

Physics

Earth and Space Sciences

Chemistry

Human Sciences and Humanities

Science Society ( tourism and Education)

Engineering Sciences (renewable energy)

Information, Communication and Technologies( multimedia)

Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

واشارت إلى أنه يسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر  وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع  بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا ،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي :http://submission.asrt.sci.eg/

ولمزيد من المعلومات الاطلاع على : www.imhotep.eg.net

واوضحت أن هناك عدد من الشروط وهي :

* يجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة.

* يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية. 

* آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 28 ابريل 2020 وفى حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور سيتم إخطار الباحث الرئيسى والجهة البحثية.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالبريد الالكترونى
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