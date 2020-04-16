AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل شم النسيم.. ضبط 13 طن رنجة بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تمكنت المتابعة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسماك المدخنة "الرنجة"، بإحدى قرى مركز سيدي سالم.

ضمت الحملة، عبدالفتاح علي، رئيس الحملة، والدكتور مدحت كساب، طبيب بيطري، وعزت عمر، مكتب المتابعة، وبالتنسيق مع إدارة تموين سيدي سالم ورئيس الوحدة المحلية بقرية دمرو الحدادي.

وضبطت الحملة 13 طنًا من أسماك الرنجة مجهولة المصدر تحت التصنيع، وذلك قبل طرحها بالأسواق تزامنًا مع أعياد شم النسيم.

وجرى تحرير المحضر رقم 509 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم، أخطرت النيابة للتحقيق.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين مشيرًا إلى استمرار حملات المتابعة والتفتيش على جميع الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية، والمرور علي باقي المحلات والفسيخ والمصانع بباقي مراكز ومدن المحافظة.
قبل شم النسيم.. ضبط 13 طن رنجة بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ.. صور
قبل شم النسيم.. ضبط 13 طن رنجة بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ.. صور
قبل شم النسيم.. ضبط 13 طن رنجة بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 15 مكمورة فحم غير مرخصة في حملة مكبرة بـ كفر الشيخ.. صور

مصادرة 3 أطنان رنجة وملح بمصنع بدون ترخيص في البحيرة..صور

ضبط 2500 كيلو رنجة وملح مجهول المصدر بمصنع في البحيرة..صور

قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء الفسيخ والرنجة

بمذاق لا يقاوم .. حضري الرنجة على طريقة الشيف شربيني

قبل شم النسيم.. ضبط 1100 كيلو أسماك مجهولة المصدر بالحسينية في الشرقية

ترشيحاتنا

الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

أخبار الفن.. بعد خروجها من السجن .. الجمهور يلاحق نجمة فيلم اللمبي .. وهجوم ناري من محمود العسيلي على داليا البحيري

وفاة د. عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة.. والجنازة غدًا

بعد نجاح تجربته لعلاج مرضى كورونا.. هل تصدق نبوءة الطبيب الفرنسي بموعد انتهاء الفيروس

الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

خناقة على لون قميص النوم تنتهى بالطلاق.. أمينة: لبست له أزرق وكان عايز أصفر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

بجيب قصيرة.. رضوي الشربيني بإطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

بجيب قصير.. إنجي المقدم تبهر الجمهور بأنوثتها