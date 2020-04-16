قبل شم النسيم.. ضبط 13 طن رنجة بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ.. صور

تمكنت المتابعة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسماك المدخنة "الرنجة"، بإحدى قرى مركز سيدي سالم.





ضمت الحملة، عبدالفتاح علي، رئيس الحملة، والدكتور مدحت كساب، طبيب بيطري، وعزت عمر، مكتب المتابعة، وبالتنسيق مع إدارة تموين سيدي سالم ورئيس الوحدة المحلية بقرية دمرو الحدادي.





وضبطت الحملة 13 طنًا من أسماك الرنجة مجهولة المصدر تحت التصنيع، وذلك قبل طرحها بالأسواق تزامنًا مع أعياد شم النسيم.





وجرى تحرير المحضر رقم 509 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم، أخطرت النيابة للتحقيق.



