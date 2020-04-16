فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: التجارة في الكلاب تتوقف على المنفعة.. صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان

الإفتاء: التجارة في الكلاب تتوقف على المنفعة

حكم الاعتكاف في البيت للرجل والمرأة.. شاهد رد الإفتاء

أحمد كريمة: لا نستطيع تعميم رخصة الإفطار للجميع

صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة





نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى والأخبار الدينية المهمة خلال الساعات الماضية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:





وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل التجارة في الكلاب حرام أم حلال؟





وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، أن التجارة في الكلاب تتوقف على المنفعة منها فإذا كانت للحراسة أو الصيد وتتحق منها المنفعة فهي حلال ولا حرج في ذلك، أما إذا كانت تؤذي الناس فلا يجوز ذلك.





كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ماحكم الإعتكاف في البيت للمرأة والرجل نظرا للظروف التي نمر بها ؟





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإعتكاف في البيت للمرأة جائز ولا حرج فيه، فيجوز لها أن تعتكف في مصلاها في بيتها وتقرأ القرآن وتذكر الله وتقيم الليل





وأضاف أن اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد وليس له اعتكاف في البيت، ونظرا للظروف التي نمر بها من غلق المساجد ونحوها، فإن الرجل الذي اعتاذ الإعتكاف في السنوات السابقة وكانت نيته الإعتكاف هذا العام فإن الله سيجازيه أضعاف الثواب، ومثل ذلك من تعود على صلاة الجماعة وأداء العمرة في رمضان سيجازيه الله عن ذلك حتى ولو لم يفعل.





وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الصيام فى حق الأسوياء الأصحاء فرض عين ركن لا يترك لحال ولكن إذا كان هناك مرض مزمن وأخبر الطبيب الثقة وجود خوف من هلاك الشخص يجوز الإفطار.





وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد إن رخصة الإفطار ليست متاحة لكل مريض أو مسافر فالحكم قوله تعالى «فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر» ولكن ختمت الآية بقوله تعالى «وأن تصوموا خير لكم» فليس كل مريض أو مسافر يحق له الإفطار.





وتابع كريمة إن الأطباء أصحاب الثقة أكدوا أن الصيام لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد وأغلب الأبحاث الطبية لم تربط بين الصيام وفيروس كورونا والقاعدة هي «صوموا تصحوا» فلا يمكن أن نفتح الباب على مصراعيه ويتم منح الرخصة للجميع بعدم صوم رمضان خشية الإصابة بفيروس كورونا فالأحكام الفقهية والشرعية لا تقام بالاحتمالات.





وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى ضرورة خروج بيان واضح من الهيئات الطبية الرسمية والطب الوقائي ووزارة الصحة بتأثير الصيام وعلاقته بفيروس كورونا المستجد ووقتها أيضا تكون الفتوى خاصة وليست عامة لأن بعض الناس لن يصاب أو يتعرض لخطورة.





قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن صلاة التراويح تحتاج إلى تصويب وترشيد في مفاهيم الناس فلا يشترط فيها المسجد أو الجماعة أو ختم القرآن الكريم.





وأضاف الدكتور أحمد كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، سيدنا محمد رسول الله صلى التراويح في حياته 9 سنوات وليلتين قيام الليل ، ولم يروى أيضا أن صلى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق التراويح في المسجد والجماعة.





وتابع قائلا إن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب دخل على أحد المساجد بعد صلاة العشاء وجد أكثر من جماعة تصلي التراويح فأمر بضمهم خلف إمام صاحب صوت جيد ومن هنا جاء حكم سنية صلاة التراويح جماعة وهناك نماذج كثيرة لعدم صلاة التراويح في المساجد وأقربها أثناء حرب أكتوبر .





وأشار الدكتور كريمة إلى أن صلاة التراويح تصلى فرادى وفي البيوت بل هناك أفضلية لصلاة النوافل والسنن في البيوت كما كان يفعل رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - .