الكونجرس: حزمة الإنقاذ الأمريكية سترفع عجز الميزانية لـ 1.8 تريليون دولار

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي إن حزمة الإنقاذ من تداعيات فيروس كورونا التي صدق عليها الشهر الماضي ستزيد عجز الميزانية الاتحادية نحو 1.8 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.





وأوضح المكتب أنه رغم إقرار مشروع القانون الخاص بالحزمة مساعدات مالية تتجاوز التريليوني دولار، فإن التكلفة من المتوقع أن تكون أقل لأن بعض الدعم في صورة ضمانات قروض.





وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم 25 مارس، مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.