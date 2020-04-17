حكايات بنات يتصدر تريند يوتيوب

تصدر مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع تريند يوتيوب بحلقة جديدة من المسلسل، حبث محقق مقطع الفيديو اكثر من ٣٠٠ الف مشاهدة.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن.



