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سيارات

ما أهمية تغيير زيت الفرامل ؟

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار

زيت الفرامل هو من اهم الزيوت التي يجب أن يتم فحصها في السيارة وإهمالها يؤدي إلى عواقب كبيرة  لانه يعتبر عال الأمان الأول لايقاف السيارة عند الضغط على دواسة الفرامل .

والعديد من سائقي السيارات لا يعرف أهمية زيت الفرامل وضرورة  فحصه ،وتغييره عند اللزوم  كل فترة .

ويعتبر زيت الفرامل هو من فئة الهيدروليك لأنه يقوم  بتوصيل الحركة الميكانيكية ،من دواسة الفرامل إلى 4 عند كل عجلة ولكن الزيت يتأثر بالعديد  من العوامل كالرطوبة  على سبيل المثال .

وينصح خبراء السيارات بضرورة تغيير زيت الفرامل كل 3 أعوام لان نسبة الماء تزداد  في زيت الفرامل بمرور الوق

كما اكد خبراء السيارات أن عدم تغيير الزيت يسبب تعطل كامل للفرامل وبالتالي ووقع حوادث خطيرة .

ومن ضمن أسباب نقص زيت الفرامل تأكل تيل الفرامل نتيجة الاستخدام المتكرر للفرامل، فنجد نسبة الزيت تقل باستمرار، ومن الخطأ "تزويد" الزيت دون إصلاح الخلل، فهو بمثابة حل مؤقت لن يفيد لاحقًا حيت يتآكل تيل الفرامل تمام.

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