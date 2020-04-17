ما أهمية تغيير زيت الفرامل ؟

زيت الفرامل هو من اهم الزيوت التي يجب أن يتم فحصها في السيارة وإهمالها يؤدي إلى عواقب كبيرة لانه يعتبر عال الأمان الأول لايقاف السيارة عند الضغط على دواسة الفرامل .

والعديد من سائقي السيارات لا يعرف أهمية زيت الفرامل وضرورة فحصه ،وتغييره عند اللزوم كل فترة .

ويعتبر زيت الفرامل هو من فئة الهيدروليك لأنه يقوم بتوصيل الحركة الميكانيكية ،من دواسة الفرامل إلى 4 عند كل عجلة ولكن الزيت يتأثر بالعديد من العوامل كالرطوبة على سبيل المثال .

وينصح خبراء السيارات بضرورة تغيير زيت الفرامل كل 3 أعوام لان نسبة الماء تزداد في زيت الفرامل بمرور الوق

كما اكد خبراء السيارات أن عدم تغيير الزيت يسبب تعطل كامل للفرامل وبالتالي ووقع حوادث خطيرة .