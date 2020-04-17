جوني ديب ينضم حديثا لـ انستجرام وهذه أول رسالة لجمهوره

انضم النجم العالمي جوني ديب حديثا لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بتدشين حساب جديد ليكون احدث نجوم هوليوود المنضمين للموقع المتخصص في الصور.





وظهر جوني ديب في فيديو مدته ٨ دقائق تحدث فيه عن عدة امور من ابرزها تفشي فيروس كورونا قائلا :" علينا لان فتح احاديث كما يهددنا عدو غير مرئي سبب لنا مأسويات غير محسوبة ويهدد حياة الكثيرين"





واضاف نجم سلسلة فيلم pirates of carribean :" علينا جميعا ان نراعي بعضنا البعض في ظل تفشي وباء كورونا".





وعن انضمامه حديثا لعالم سوشيال ميديا ، علق جوني ديب :" حقا لم اجد السبب حقيقي وراء انضمامي لانستجرام".





كما وجه جوني ديب رسالة غير مباشرة لجمهوره الذين دعموه السنوات الاخيرة في صراعاته القضائية مع زوجته السابقة الممثلة الامريكية امبر هيرد قائلا :"شكرا لدعمكم الثابت على مدى هذه السنوات".