تريند 39.. هنغني كمان وكمان لـ إليسا تقترب من 4 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا ، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم 39 رغم مرور عدة أيام على طرحها، واقتربت من تحقيق 4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى".









هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان".





"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيى، توزيع: إلهامي دهيمة، تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.



