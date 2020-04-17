AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند 39.. هنغني كمان وكمان لـ إليسا تقترب من 4 ملايين مشاهدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت التريند رقم 39 رغم مرور عدة أيام على طرحها، واقتربت من تحقيق 4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى".


هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيى، توزيع: إلهامي دهيمة، تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكلمات من أغنية إليسا الجديدة.. رسالة تفاؤل من ولاء الشريف لجمهورها

تريند رقم 1 .. هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحقق مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

إليسا تتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بـ هنغنى كمان وكمان

هنغنى كمان وكمان لـ إليسا تتخطى الـ 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغنى كمان وكمان لـ إليسا يحقق 3 ملايين مشاهد

إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب فساد في اللوائح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كورونا السبب .. عبودكا يكشف تفاصيل فقد عينه

بعد قرارات إيقاف وسائل النقل.. صحة البرلمان تحذر من عدم الالتزام بتعليمات الحكومة

السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

كل ما تريد معرفته عن المعاش الإضافي في 7 نقاط

أخبار التوك شو...أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن تحليل فيروس كورونا للمساجين.. الحكومة تستعرض خطة شم النسيم

بريق أمل.. لقاح تجريبي يظهر نتائج إيجابية للتعافي من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم.. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض

كورونا يفسد اليوم العالمي لضرب الكف.. وفيلم شهير تنبأ بالمشهد الحالي| HighFive#

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها