بسبب موقف سيارة .. مشاجرة بين 6 مصريين فى الكويت.. شاهد

ألقت أجهزة الأمن في دولة الكويت، القبض على عدد من المصريين المتشاجرين في منطقة الفروانية، في أعقاب تداول مقطع فيديو لشجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص، بسبب خلاف على موقف سيارة.





وذكرت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" أنها ضبطت المتشاجرين وحولتهم إلى جهات الاختصاص، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاجرة بين مجموعة أشخاص من إحدى الجنسيات العربية بمنطقة الفروانية.





وأشار البيان إلى أنه "جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".





وكان مقطع الفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاجرة، التي ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرارتها اندلعت في عمارة قبل أن تتحول إلى شجار في شارع بالفروانية، بسبب موقف سيارة.





بدوره، كشف اللواء المتقاعد والصحافي حمد السريع عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" أن المتشاجرين وهم 6 أشخاص من الجنسية المصرية: "انتشرت عدة مقاطع فيديوهات لمشاجره بين أفراد من الجاليه المصريه في الفروانيه ورغم أنه لا يوجد بلاغ إلا أن مباحث وأمن الفروانية تحركوا وضبطوا 6 أشخاص منهم وكان شجارهم بسبب موقف سيارة وتم حجزهم بالنظارة".



