هل تعيد الحكومة فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. الوزراء يجيب

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما أثير حول إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل.





وأوضح المركز الاعلامي انه وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.



