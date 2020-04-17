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أخبار البلد

هل تعيد الحكومة فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. الوزراء يجيب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:38 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما أثير حول إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل.

وأوضح المركز الاعلامي انه وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.

ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تخفيف  تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة أزمة، فيروس كورونا المستجد .

واكد المركز ان الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعًا لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.
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