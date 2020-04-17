تجار ومعارض السيارات يتوجهون بالشكر لمحافظ القاهرة لفتح التصاريح المؤقتة

أعلن أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السياراتأنهم يتقدمون بالشكر والتحية الي محافظ القاهرة للقرار الأخير الذي اتخذه بفتح باب التراخيص المؤقت لمعارض السيارات في القاهرة.





وقال أن المحافظ فتح باب الحصول على تصاريح مؤقتة لترخيص معارض السيارات التي لا تملك تراخيص والتي تعتبر كثيرة في القاهرة حتي يمكنها الاستمرار في عملها بشكل قانوني.





وأكد ابو المجد ان هذا المطلب يطالبون به منذ سنوات طويلة وتحقق أخيرًا بعد انتظار طويل، موضحًا أن معارض السيارات تسعي للعمل في الاطار القانوني بدون التعرض لمخالفات القانون مع قيام المعارض بتسديد كل ما عليها من التزامات مالية للدولة والالتزام في نفس الوقت بالاجراءات التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساعد على تطوير قطاع السيارات في مصر وتنظيمه بصورة كبيرة.





جدير بالذكر انه كانت هناك مطالب لتنظيم استمرار عمل معارض السيارات في القاهرة التيلا تملك تراخيص مع تسديدها غرامات كبيرة في ظل وقف تراخيص معارض السيارات الجديدة منذ سنوات في اطار الجدل الخاص بنقل معارض السيارات الي مدينة خاصة بها. ووجهت رابطة تجار السيارات في خطاب رسمي الشكر لمحافظ القاهرة على فتح باب التصاريح المؤقتة لمعارض السيارات بعد سنوات طويلة من المنع.

