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رياضة

نادٍ قطري يقترب من خطف الصفقة الحلم للأهلي والزمالك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:59 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الدحيل القطري، اقترب من التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، جناح نادي أهلي جدة السعودي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة الوطن القطرية، أن والد بلايلي وهو وكيل أعماله، دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي الدحيل، من أجل انتقال نجله للفريق ، مطلع الموسم المقبل.

وكان يوسف بلايلي هدد بالرحيل عن الأهلي السعودي، بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية، لكن النادي السعودي قرر منحه راتب شهرين لإبقائه في الفريق.

وربطت بعض التقارير الصحفية يوسف بلايلي بالانتقال لناديي الأهلي والزمالك في الفترة الماضية، والتي ستكون بمثابة الصفقة الحلم لأي من الناديين، بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع الترجي التونسي، ومع منتخب بلاده الجزائر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر.
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