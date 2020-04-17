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نصائح عاجلة من الصحة العالمية بشأن تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
جاوب علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، عن سؤال، بشأن فيروس كوفيد 19 ، والمعروف بفيروس كورونا المستجد، وعلاقته بأطعمة شم النسيم وهى "الرنجة والفسيخ".

وقال حشيش، في حواره لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إنه يعد الفسيخ والرنجة من الأسماك المملحة، وهي تضر الأشخاص أصحاب مرض ضغط الدم المرتفع، وعلينا أن نكون حريصين في تناولها، مضيفا أن طعام الفسيخ من الممكن أن يكون ناقلا بنسبة كبيرة للتسمم.

وأوضح مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن مرض التسمم عبارة عن سموم تخرج من الفسيخ لا تموت بالتسخين أو الطهي، وتسبب أمراضا كثيرة جدا، وعلينا الحذر الشديد منها.

ونصح حشيش، المواطنين، قائلا :"علينا التأكد من مصدر شراء الأسماك المملح، ويتم تداول وتخزينها بطريقة أمنه، ويُستحب عدم تناولها بكثرة ولا يتناولها الأطفال".
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