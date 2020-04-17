هل ينتقل كورونا عن طريق البراز؟.. وما طرق الوقاية في هذه الحالة؟.. فيديو

أجابت الإعلامية آية عبد الرحمن ، عن سؤال فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، هل من الممكن أن ينتقل عن طريق البراز.





وردت عبد الرحمن، في برنامجها «الآن»، المذاع عبر شاشة « إكسترا نيوز »، قائة :«فرص انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق البراز محدودة».





وأوضحت مقدمة برنامج «الآن»، قائلة :«لأن الأبحاث المبدئية تقول إن بعض حالات الفيروس تكون موجودة في البراز»، متابعة :«لكن انتقاله من خلال البراز ليس من السمات الرئيسية لفيروس كورونا المستجد».





أما عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد في هذه الحالة، نصحت الإعلامية، قائلة :«ولذلك أنصح باستخدام الحمامات بعد تطهيرها بشكل جيد وغسل الأيدي بعد استخدام دورات المياه بشكل جيد».





ويعيش العالم في حالة هلع شديد، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول، والذي وصل عدد المصابين به حول العالم أكثر من 2 مليون مواطن، وتسبب أيضا في حالة شلل تام في الحركة في الدول التي ظهر فيها.



