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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الخياطة إلى صيانة السيارات.. منال عوض تفتتح مجمع الصناعات الحرفية بالوادي الجديد.. 10 وحدات لدعم الإنتاج

مجمع الصناعات الحرفية بالوادي الجديد
مجمع الصناعات الحرفية بالوادي الجديد
ايمان البكش

في اطار الاهتمام بالصناعات الحرفية بالمحافظات وتنمية مهارات العاملين بها وتوفير فرص عمل للشباب ..

افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بقرية مرزوق مركز بلاط

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي محافظ الوادي الجديد واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، مجمع الصناعات الحرفية بقرية مرزوق مركز بلاط، وذلك في إطار زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمحافظة الوادي الجديد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وبحضور محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، و عمار منصور رئيس مركز بلاط وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية المعنية.

مجمع الصناعات الحرفية 

وأكدت د. منال عوض أن المجمع يعد نموذجا لفكرة تجميع الأنشطة الخدمية والحرفية في بيئة تشغيلية منظمة ومجهزة داخل القرى، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والحرفيين، وتحقيقي عائداً اقتصادياً مستدام، تعزيزًا للاقتصاد المحلي وتحقيقًا لرؤية التنمية المستدامة بالوادي الجديد.

المجمع يضم 10 وحدات حرفية

وتفقدت الدكتورة منال عوض و حنان مجدى ورئيس هيئة تنمية الصعيد المجمع الجديد الذي يخدم مركز بلاط والمناطق المجاورة، والمقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1,000 متر مربع، ويضم 10 وحدات حرفية بمتوسط مساحة 28 مترًا مربعًا لكل وحدة. وتتنوع الأنشطة داخل المجمع لتشمل مجالات التريكو والحياكة، خياطة وتفصيل الملابس، الحدادة، الألوميتال والزجاج، النجارة، بالإضافة إلى خدمات ميكانيكا وكهرباء السيارات، صيانة وإصلاح الإطارات، وميكانيكا الدراجات النارية.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادى الجديد لعرض حول البنية التحتية للمجمع التي تم تنفيذها بالكامل لضمان استقرار التشغيل وسلامة العاملين؛ حيث تم تركيب محول كهربائي مخصص لدعم التغذية الكهربائية ومواجهة الأحمال، إلى جانب غرفة تحكم رئيسية وممنهجة.

كما اشتمل المجمع على خط مياه مستقل وغرفة صرف صحي منفصلة لكل وحدة حرفية لتناسب طبيعة كل نشاط، فضلاً عن تزويده بوحدة حماية ومكافحة حريق متكاملة وفق معايير السلامة وصحة البيئة، ودورات مياه منفصلة للرجال والسيدات.

محافظ الوادي الجديد 

ومن جانبها أكدت  حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أن انشاء المجمع يأتي في إطار توجه المحافظة نحو دعم الأنشطة الحرفية والإنتاجية وتنظيم بيئة العمل بالقرى، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف توفير بيئة عمل مجهزة ومستدامة لأصحاب المهن والحرف الحرة وتلبية احتياجات الأهالي.

رئيس هيئة تنمية الصعيد

ومن جانبه أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية بقرية مرزوق يأتي في إطار توجه الهيئة نحو دعم المشروعات الإنتاجية والحرفية، وتوفير بيئة مناسبة لأصحاب المهن، بما يساعد على تطوير أنشطتهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتستثمر المقومات الاقتصادية المتاحة بكل محافظة، مشيرًا إلى أن المجمعات الحرفية تمثل إحدى الآليات الداعمة لتنظيم الأنشطة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتهيئة فرص أفضل للعمل والتشغيل داخل القرى.

وأوضح رئيس الهيئة أن جهود هيئة تنمية الصعيد تأتي في إطار التكامل مع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين في النشاط الاقتصادي.

المجمع فرصة لدعم الأنشطة الحرفية

كما صرح رئيس الهيئة أن المجمع فرصة لدعم الأنشطة الحرفية، ومن بينها أعمال الخياطة والتريكو والحياكة، بما يتيح فرصًا أمام السيدات والحرفيات ظبيا  للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية، وفقًا لطبيعة التشغيل والإمكانات المتاحة، ويسهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في التنمية المحلية.

ويعكس المشروع توجه هيئة تنمية الصعيد نحو دعم مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، تسهم في تحسين بيئة العمل والإنتاج، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز التنمية المتوازنة بمحافظات الصعيد، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

مجمع الصناعات الحرفية منال عوض التنمية المحلية هيئة تنمية الصعيد محافظة الوادي الجديد

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