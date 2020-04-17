بعد زواجها من ابو هشيمة.. 10 صور تبرز أنوثة ياسمين صبري

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على النجمة ياسمين صبرى ، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.





وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





وتتميز الفنانة ياسمين صبري بالظهور الدائم الذي يخطف الانظار، كما انها تختار ملابسها بعناية وتميل إلى الفستانين التي تبرز انوثتها وعلى أحدث صيحات الموضة.





كما تتمتع ياسمين صبري ببعض اللمسات الجمالية الجريئة، التي تبرز جمال ملامحها وتجذب أنظار المتابعين.





واليكم 10 صور تبرز أنوثه ياسمين صبري..