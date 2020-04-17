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فن

عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:03 م
عقد قران أحمد أبوهشيمة
عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين
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عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.


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وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.


وجرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

كان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى قد أعلنا خطبتهما الشهر الماضى، فى حفل بسيط أيضا بحضور أسرتى العروسين وعدد من المقربين.
عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين
عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين
عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين
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