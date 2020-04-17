في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الطحينة بالحمص

تعتبر سلطة الطحينة من أشهى المقبلات التي يتم تحضيرها لذلك سنقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة بالحمص الشهية بأقل تكلفة.
المكونات:
4 أكواب حمص
كوب عصير ليمون
ملعقة صغيرة ثوم مفرى
2/1 كوب طحينة
نصف كوب زبادى
ملح
طريقة التحضير:
- يغسل الحمص جيدًا وينقع فى الماء مع بيكربونات الصوديوم طوال الليل.
- يغسل الحمص فى اليوم التالى ويوضع فى حلة ويغطى بالماء ، ثم يوضع على نار قوية حتى ينضج.
- بعد نضج الحمص يهرس فى آلة الخفق.
- تضاف الطحينة والثوم وعصير الليمون ويقلب جيدا ثم الزبادى ، ثم يضاف الملح ويقلب.
المكونات:
4 أكواب حمص
كوب عصير ليمون
ملعقة صغيرة ثوم مفرى
2/1 كوب طحينة
نصف كوب زبادى
ملح
طريقة التحضير:
- يغسل الحمص جيدًا وينقع فى الماء مع بيكربونات الصوديوم طوال الليل.
- يغسل الحمص فى اليوم التالى ويوضع فى حلة ويغطى بالماء ، ثم يوضع على نار قوية حتى ينضج.
- بعد نضج الحمص يهرس فى آلة الخفق.
- تضاف الطحينة والثوم وعصير الليمون ويقلب جيدا ثم الزبادى ، ثم يضاف الملح ويقلب.