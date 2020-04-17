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مرأة

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الطحينة بالحمص

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر سلطة الطحينة من أشهى المقبلات التي يتم تحضيرها لذلك سنقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة بالحمص الشهية بأقل تكلفة.

المكونات:

4 أكواب حمص
كوب عصير ليمون
ملعقة صغيرة ثوم مفرى
2/1 كوب طحينة
نصف كوب زبادى
ملح

طريقة التحضير:

- يغسل الحمص جيدًا وينقع فى الماء مع بيكربونات الصوديوم طوال الليل.

- يغسل الحمص فى اليوم التالى ويوضع فى حلة ويغطى بالماء ، ثم يوضع على نار قوية حتى ينضج.

- بعد نضج الحمص يهرس فى آلة الخفق.

- تضاف الطحينة والثوم وعصير الليمون ويقلب جيدا ثم الزبادى ، ثم يضاف الملح ويقلب. 
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