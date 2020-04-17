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أخبار البلد

إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:34 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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حمادة خطاب
واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم  المستمر والدوري للمحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل بضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

وقامت شركة تشغيل المترو، بتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت وزارة النقل، استمرار رفع درجة الاستعداد لـ القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.
إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور
إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور
إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور
إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور
إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور
إجراءات خاصة لتعقيم وتطهير مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا.. صور
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