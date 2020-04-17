AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: أبو العينين يقدم مساعدات بالجملة وقت الأزمات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:38 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
Advertisements
عادل نصار
وجه الإعلامي مصطفى بكري، انتقادات لاذعة ضد مروجي الشائعات خلال الفترة الأخيرة بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لا صحة لما يشاع بشأن ما يحدث في المعتمدية المعزولة بسبب الفيروس الخطير.

وقال بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، إنه لا صحة للشائعات التي تتحدث عن عدد المصابين من فيروس كورونا في المعتمدية، مشيرا إلى أن على الشعب المصري الانتباه لهذه الأمور التي لا تريد الخير لهم.

وأثنى الإعلامي على مساعدات رجال الأعمال لهذه المنطقة، مؤكدا أن رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين أرسل مساعدات كثيرة هناك.

وأكد مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، أن أبو العينين أرسل عدة مساعدات غذائية، بخلاف الإجراءات الأخرى وأدوات طبية، وكلها أساليب جميلة تظهر جمال الشعب المصري وقت الأزمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكري: إجراءات جديدة قريبا أكثر حماية لصحة المصريين.. فيديو

بكري: بعض الدول تحسد مصر على إجراءاتها الوقائية ضد كورونا

مصطفى بكري: الشعب المصري عظيم واللي معاه جنيه بيطلعه في الأزمة

مصطفى بكري: هنعبر أزمة كورونا وخريطة العالم هتتغير

أبو العينين: أدعو أهل الرحمة والقادرين إلى مساندة الفقراء في ظل هذه الأزمة.. فيديو

أبو العينين: العالم يتغنى بإنسانية مصر في أزمة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد ظهور حالات كورونا.. تدابير مكثفة في صفط تراب وتعقيم شامل 24 ساعة بالغربية..صور

الصحة: تسجيل 2844 حالة إصابة بفيروس كورونا.. و205 وفيات

الحكومة: شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية

My Godfather.. محمد رمضان ينشر صورة مع نجيب ساويرس

قرار سعودي جديد لمواجهة كورونا.. تعرف عليه

في ذكرى سعيد طرابيك.. حقيقة وفاته بسبب إيصال أمانة وزواج أرملته من أحمد بدير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه .. مكرونة فيتوتشيتى بصوص جديد مع عصير البرتقال الفريش

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة