مصطفى بكري: أبو العينين يقدم مساعدات بالجملة وقت الأزمات

وجه الإعلامي مصطفى بكري ، انتقادات لاذعة ضد مروجي الشائعات خلال الفترة الأخيرة بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لا صحة لما يشاع بشأن ما يحدث في المعتمدية المعزولة بسبب الفيروس الخطير. بشأن





وقال بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، إنه لا صحة للشائعات التي تتحدث عن عدد المصابين من فيروس كورونا في المعتمدية، مشيرا إلى أن على الشعب المصري الانتباه لهذه الأمور التي لا تريد الخير لهم.





وأثنى الإعلامي على مساعدات رجال الأعمال لهذه المنطقة، مؤكدا أن رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين أرسل مساعدات كثيرة هناك.



