وزيرة الهجرة توضح حل أزمة العالقين المصريين في الخارج.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري ، أنه تواصل مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما يخص المصريين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنها طمأنته في هذا الشأن بشكل كبير.





وأضاف بكري، في برنامجه « حقائق وأسرار »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن :"أزمة المصريين العالقين في كل مكان بيكلموني وردت نبيلة مكرم وقالت إن العالقين حتى الان 3686 شخصا تقريبا، وبدًءا من اليوم سيكون هناك ارسال طائرة الى كندا لاحضار العالقين لمصر، وان الازمة تنتهي على أول مايو، والدول لا تفرق بين المصريين".





وأكمل مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، أن مصر لا تفرط في ابنائها والسيسي يؤكد على هذا الأمر في أكثر من مرة مع الحكومة، مشيرا إلى أن سبب تأخير عودتهم يعود لأسباب لوجيستية.