إيجابيات كورونا.. الفيروس يشعل حماس الإماراتيين بحب بلادهم

تفاعل الجمهور مع دوريات شرطة أبوظبي مرددين النشيد الوطني من شرفات المنازل في مشاهد حماسية مؤثرة ومفعمة بالولاء والمحبة للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات.





رصدت عدسة الإعلام الأمني تلك المظاهر ضمن مبادرة "معًا ننشد للإمارات" التي أطلقتها مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان ومؤسسة "دوبامين" للسعادة والإيجابية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تعبيرا عن الحب والامتنان للقيادة الرشيدة، من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين في أداء النشيد الوطني في كل من أبوظبي والعين والظفرة.





ولوح السكان بأيديهم لدوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والتدخل السريع والدفاع المدني وهم يرددون النشيد الوطني للدولة ضمن المبادرة التي منحت الفرصة للمواطنين والمقيمين للتعبير عن حبهم وشكرهم وامتنانهم لـ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على رعايته الإنسانية التي لم تقتصر على الإمارات فحسب بل امتدت لتلبي النداءات الإنسانية في مختلف دول العالم.



