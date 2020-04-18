قرارات مهمة من وزارة التموين لمواجهة فيروس كورونا

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالتشديد على السلاسل التجارية اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.





وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتباع الآتي:





تكون أولوية الدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حفاظا على سلامتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.





تخفيض عدد العملاء بنسبة ٢٥% وتوفير أماكن انتظار خارج السلاسل التجارية لمنع الزحام مع طمأنة العملاء بتوافر كل السلع بكميات وفيرة لمنع حدوث بلبلة.



