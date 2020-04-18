أخطاء تقع فيها الزوجة عند توقيع عقد الطلاق للشقاق

عند حدوث خلافات بين الزوجين يقررا الانفصال بالطلاق للشقاق بينهم، والطلاق للشقاق او لكثرة الخلافات الزوجية في بعض الحالات يكون الحل لإنهاء رحلة حرب الأعصاب بين الزوجين ولكن هنا بثور تساؤل مهم كيف يتم الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني حسبما قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني.

وأكد الباشا ان الطلاق قانونا يتم عند المأذون الشرعي، بان يوقع الزوج والزوجة على إشهار الطلاق، ومن ثم يتم الطلاق وبالرغم من الطلاق إلا أن الحقوق بين الزوجين الخاصة بالأطفال تظل معلقة وهنا يأتي دور دور الحكمة بان الزوجين يوقعا عقد اتفاق يحكم شكل العلاقة بينهم والعقد، وهذا مهم وبنودة مهمه لكل من الزوجين، لأنه الضمانة الوحيدة لبقاء التفاهم وضمان حقوق الأطفال وهذا العقد ينظم نفقة الأطفال الشهرية ومسكن الحضانة وكسوة الأطفال ومنقولات الزوجة ونفقة المتعة والعدة الخ والحقوق التي تخص الزوج والزوجة والأطفال على حد السواء.

وأضاف الباشا أننا ننصح بعقد الاتفاق على الطلاق بوجود محامي مع الزوج ومحامي مع الزوجة وهذا يرجع لأهمية ودور العقد لان هناك خطاء شائع بان الزوج او الزوجة يبحث عن صيغة العقد وهوا على غير دراية بالأثار القانونية التي تحدث بعد توقيعه على العقد.





وأكد المحامي أن هناك أمثلة منها : "اتفق الزوجان على أن تستحق الطرف الثاني "الام المطلقة" نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة وقدرها كذا جنيه مصري تزاد بواقع عشرين بالمئة كل سنة" ، و هنا بالرغم أن البند واضح انه في صالح الزوجة وأنها تأخذ نفقة كذا إلا انه تنازل منها صريح عن مسكن الزوجية.

وأستطرد الباشا انه: "اتفق الزوجان على أن تستحق الطرف الثاني "الأم المطلقة" نفقة شهرية بنوعيها وقدرها كذا جنيه مصري تزاد بواقع عشرين بالمئة كل سنة" ، هنا الزوجة حقها قانونا الاحتفاظ بمسكن الزوجية ... وطبقا للمثال السابق فحن نتحدث عن نفقة بانواعها ونفقة بنوعيها.