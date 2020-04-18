نيللي كريم: ممنوعة من البكاء في أعمالي لمدة 6 أشهر بأمر الطبيب

حازت حلقت الفنانة نيللى كريم ببرنامج أبلة فاهيتا ، علي قناة أون والتي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على مشاهدة كبيرة.
وقالت نيللي كريم إنها تقدم خلال الموسم الرمضاني المقبل شخصية سكر في مسلسل " مية وش ".
وقالت إنها تجسد شخصية بنت نصابة من بولاق ، تتقابل مع شخص أخر نصاب ولكن من الزمالك والذي يجسده النجم أسر يس ، وأكدت نيللي أن المسلسل ليس مأخوذ من أي مسلسل أو فيلم أخر .
وأضافت نيللي أن كثرة البكاء في المسلسلات التي قدمتها خلال الأعوام الماضية ، تسبب لها في " فتق في العين " مما جعلها تجري عملية جراحية في عينها ، وأمرها الطبيب بمنع البكاء نهائيا لمدة ستة أشهر .