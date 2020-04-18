حادثة مرعبة.. تمساح يلتهم طفلا وتنقذه الأم بأعجوبة

كعادتها خرجت مع طفليها لتمارس هواية الصيد بكل سرور، وما أن وضعت طفليها في مكان ظنته آمنا حتى انطلقت الصراخات، وتحولت رحلة الصيد إلى رحلة إنقاذ صغيرها من بين فكي تمساح.





تركت "مورينا موسيسينيانا "صاحبة الـ 30 عامًا ، طفليها يلعبان تحت مظلة على ضفة نهر روندي في زيمبابوي أثناء ذهابها للصيد في مكان قريب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





سمعت صرخة واندفعت إلى الصوت لتجد المظلة تطفو في الماء والتماسيح تسحب ابنها "جدعون" البالغ من العمر 3 أعوام، قفزت مورينا على التمساح واستخدمت أصابعها لسد أنفه ، والإمساك بطفلها بكل قوة.





تمكنت من انتزاع "جدعون" من بين فكي التمساح ولكن التمساح عض يدها، وكان وجه الطفل قد تشوه، وتم نقله إلى المستشفى وهو ينزف نزيف حاد وإصابات في الوجه جعلت من الصعب عليه التنفس.





وتقول "مورينا" أنها قامت بسسد أنف التمساح كي تتمكن من إنقاذ الطفل، فهذه طريقة قديمة تعلمتها ، موضحة "إذا قمت باختناق تمساح من أنفه يفقد قوته وهذا بالضبط ما فعلته".