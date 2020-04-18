AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادثة مرعبة.. تمساح يلتهم طفلا وتنقذه الأم بأعجوبة

السبت 18/أبريل/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كعادتها خرجت مع طفليها لتمارس هواية الصيد بكل سرور، وما أن وضعت طفليها في مكان ظنته آمنا حتى انطلقت الصراخات، وتحولت رحلة الصيد إلى رحلة إنقاذ صغيرها من بين فكي تمساح.

تركت "مورينا موسيسينيانا "صاحبة الـ 30 عامًا ، طفليها يلعبان تحت مظلة على ضفة نهر روندي في زيمبابوي أثناء ذهابها للصيد في مكان قريب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

سمعت صرخة واندفعت إلى الصوت لتجد المظلة تطفو في الماء  والتماسيح تسحب ابنها "جدعون" البالغ من العمر 3 أعوام،  قفزت مورينا على التمساح واستخدمت أصابعها لسد أنفه ، والإمساك بطفلها بكل قوة.

تمكنت من انتزاع "جدعون" من بين فكي التمساح ولكن التمساح عض يدها، وكان وجه الطفل قد تشوه، وتم نقله إلى المستشفى وهو ينزف نزيف حاد وإصابات في الوجه جعلت من الصعب عليه التنفس.

وتقول "مورينا" أنها قامت بسسد أنف التمساح كي تتمكن من إنقاذ الطفل، فهذه طريقة قديمة تعلمتها ، موضحة "إذا قمت باختناق تمساح من أنفه يفقد قوته وهذا بالضبط ما فعلته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عجوز يربي تمساحا في منزله.. يعانقه ويقبله دون خوف.. فيديو وصور

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

الأسود تستغل كورونا وتحصل على حمام شمس.. فيديو

بفضل كورونا.. راهبات يقدمن على تصرف غير معتاد بالدير لأول مرة.. مقطع فيديو

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس أسورة هيفاء في عقد قرانها على أبوهشيمة

بسبب كورونا.. خبير يقترح جلوس كل موظف في العمل بجوار زميل له لا يحبه

ترشيحاتنا

معاينة منطقة الخفافيش بالقليوبية.. وسر خلطة «العجوة وسم اللانيت» لمواجهتها والقضاء عليها ..صور

هنا الزاهد تبهر جمهورها بفيديو جديد على التيك توك ... شاهد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-4-2020.. فيديو

فيديو جراف.. وصلة رقص جديدة لـ هنا الزاهد على التيك توك

الخوف من كورونا ..علي جمعة: احتمي بهذا الذكر وردده 450 مرة لينتهي قلقك

بالصور وجه طفلة ميتة يظهر على نافذة سيارة والديها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 خطوات تجنبك أضرار غلاية الماء الكهربائية

معاينة منطقة الخفافيش بالقليوبية.. وسر خلطة «العجوة وسم اللانيت» لمواجهتها والقضاء عليها ..صور

بعد زواجها من أبو هشيمة .. تعرف على أسعار فساتين ياسمين صبرى