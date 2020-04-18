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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ مهنئا الأقباط بعيد القيامة: مصر بنسيجها الوطني القوي ستبقى منبعًا للسلام والمحبة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم متمنيا لهم السعادة والتوفيق داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيد محبة وسلام وتأكيدا لروح التعاون ووحدة نسيج الشعب المصري.

وقال رئيس الجامعة،  إن مصر بنسيجها الوطنى القوى ستبقى منبعًا للسلام والمحبة، وموطنًا للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف مطرانية دمياط وكفرالشيخ  والبراري ودير القديسة دميانة، داعيا الله عز وجل استمرار الحب والتآخى بين جميع أطياف الشعب المصرى الذى تربطه أواصر الأخوة والمودة، وأن الشعب المصرى فى رباط إلى يوم الدين.

وأشار إلى أن تلك القيم النبيلة ينبغي استمرارها حتي يظل المصريون جميعًا يدًا واحدة، وصفًا واحدًا يعززون من تماسكهم وتعاونهم لنشر تلك القيم الإنسانية التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة إلى الإنسانية.

وأكد رئيس الجامعة أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن  وأنه بالوحدة والترابط سيتحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان.
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