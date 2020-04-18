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برلمان

قبل عرضه.. فرج عامر: مسلسل الاختيار أحدث رعبا في صفوف الإخوان

السبت 18/أبريل/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه بمجرد الإعلان عبر وسائل الإعلام إذاعة مسلسل "الاختيار" خلال شهر رمضان المعظم الذى يجسد بطولة وتضحيات شهداء الوطن؛ خاصة بطل الصاعقة، الشهيد محمد المنسى، أصيبت جماعة الإخوان الإرهابية بحالة من الرعب وخيبة الأمل.

وأضاف فرح عامر، في بيان له، "هذا المسلسل سيعرى ويفضح جماعة الإخوان الإرهابية وأساليبها الخسيسة فى اعمال الارهاب والعنف وسفك دماء الأبرياء".

وأعرب عامر ، عن ثقته الكاملة فى أن صناع الدراما المصرية الوطنيين والشرفاء سوف يعيدون بث الروح الوطنية للشاشة المصرية، مطالبا بالتركيز على مثل هذه الدراما الوطنية التى تركز على إظهار دور أبطالنا البواسل والصقور والذين يقودمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وكشف المهندس محمد فرج عامر، عن أن التاريخ أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعر بالخوف والفزع والرعب من الأعمال الوطنية  لأن الوطن بالنسبة لهم لايساوي شيئا ، لان ولاء جماعة الإخوان الإرهابية ليس للوطن ولكن لتنظيمهم الارهابى الدولى وهم لا وطن لهم ولا دين لهم ولا يعرفون إلا لغة واحدة وهى الإرهاب وسفك دماء الأبرياء  وليس لهم ولاء لمصر والوطن.

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير لصناع الدراما المصرية الوطنيين فى هذا المسلسل الوطنى وفى مقدمتهم المنتج القدير تامر مرسى على تقديم هذا العمل الفنى الرائع خلال شهر رمضان المعظم والذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل والمسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا ومن إنتاج سينرجى وبطولة النجم الكبير أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابى هشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار وكان الفنان الكبير النجم أمير كرارة قد نشر صورة من كواليس المسلسل وعلق عليها "الاختيار رمضان 2020 سنرجى تامر مرسى".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وأكدوا أن المسلسل سيكون على رأس أولوياتهم فى الماراثون الرمضانى المقبل كما ان صناع مسلسل "الاختيار" قرروا تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابى هشام عشماوى وبالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابى ويجسده الفنان أحمد العوضى خلال الأحداث وحرص صناع المسلسل على تغيير بعض الأحداث مع التطورات التى حدثت لشخصية الإرهابى هشام العشماوى وذلك تحقيقًا لمبدأ المصداقية أمام الجمهور خاصة أن العمل يتناول أحد أبرز بطولات رجال القوات المسلحة.
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