بقيمة 10 مليارات جنيه.. خطة البرلمان تقر فتح اعتماد إضافى بالموازنة لمواجهة كورونا

وافقت لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.





وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس من أجل تسيير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الإقتصاد المصري ، وكل جنية يتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفة ، ولدينا مشكلة عجز فى الإيرادات وزيادة فى المصروفات .





ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة الحكومة لم يسبق لها فى العام المالي 2019/2020 أن طلبت فتح اعتماد إضافى وهذه هي المرة الأولى التى تطلب فيها بفتح إعتماد إضافي نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .





ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم .



