الأعلى للجامعات: كل جامعة تتولى وضع الآليات والضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب الوافدين

أقر المجلس الأعلى للجامعات أثناء اجتماعه اليوم، السبت، باستكمال المناهج الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 لكل الفرق الدراسة، حيث تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ القرارات المعلن عنها اليوم بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك.









وأشار المجلس إلى أنه بالنسبة للإمتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول،فيستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي اديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الإمتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).



