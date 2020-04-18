الأعلى للجامعات: كل جامعة تتولى وضع الآليات والضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب الوافدين

أقر المجلس الأعلى للجامعات أثناء اجتماعه اليوم، السبت، باستكمال المناهج الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 لكل الفرق الدراسة، حيث تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ القرارات المعلن عنها اليوم بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك.
وأشار المجلس إلى أنه بالنسبة للإمتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول،فيستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي اديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الإمتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).
وعقد الأعلى للجامعات اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
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واستهل المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠.