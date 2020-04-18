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أخبار البلد

يستفيد منها المصريون.. الأردن يصرف سلفة للوافدين بالقطاع الخاص 450 دينارا على 3 دفعات شهرية

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين


تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد ، إلي أنه في ظل اهتمام الحكومة الأردنية بتقديم الدعم والمساندة الاجتماعية للعمال الذين تضرروا من تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوقف أغلب المنشآت في القطاع الخاص عن العمل، فقد أطلقت رئاسة الوزراء من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 5 برامج حماية ومساندة للعمال في هذا القطاع،  وتشمل الأردنيون وغير الأردنيين.

ولفت إلي من ضمن هذه البرامج  3 مساندة ، الأول : يستهدف شريحة المشتركين في الضمان الاجتماعي على الأقل 36 اشتراك وانتهت خدماتهم خلال الأزمة أو ما قبلها فيستحقون بدل تعطل عن العمل بنسبة 50 % من الأجر الخاضع للضمان بحد أقصى 350 دينارا وأدني 150  دينارًا لمدة ثلاثة أشهر . 

أما الثاني  فيسمح للمشتركين بالضمان الاجتماعي بسحب جزء من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بحد أقصى 450 دينارًا، وتقسم على ثلاثة أشهر، وستصدر مؤسسة الضمان أسس تنظيم هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة .

ويستهدف الثالث المشترك في الضمان وانتهت خدمته أو المتوقف اشتراكاتهم سواء مشترك إلزامي أو إجباري ولديهم 12 اشتراك على الأقل، فيستحقون سحب سلفه على حساب تعويض الدفعة الواحدة وهي 5 % بحد أقصى من مجموع أجر المشترك الذي لا يزيد أجره عن 500 دينار، وتكون السلفة بحد أقصى 450 دينار مقسمة على ثلاث دفعات شهرية ، ولا يجوز للمشترك الاستفادة بأكثر من برنامج واحد .

وفي نفس السياق أكد  المستشار العمالي بالأردن ، عدم تسجيل أي حالات إصابة  جديدة بالفيروس لمواطنين مصريين إلا إصابة واحدة من قبل، وذلك بعد أن سجلت 5 إصابات جديدة جنسيات مختلفة ، ليصبح عدد الحالات الكلية 407 حالات،  وتحت العلاج 135، وشفاء 265 حالة  ، وإجمالي الوفيات بلغ 7.

وفي تقرير من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد،   كشف عن أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى اشعار أخر ، لم يعمل بأي عقد عماله منزليه لأى عامل منزلي سواء سائق ، أو ممرض ، بستاني خاص، وعاملة منزلية وخلافه،  فضلا عن  تعليق عقد التوسط فى استقدام العمالة المنزلية.

وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار إلي أن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو ٩% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتسابق الآن الشركات  للحصول على قرض قيمته ٢٥٠٠٠ يورو تقدمه الحكومة.



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