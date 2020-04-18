فيروس كورونا ينتشر منذ سبتمبر الماضي ولم يبدأ في الصين.. بحث جديد

يعتقد علماء بريطانيون أن فيروس كورونا التاجي المستجد ربما بدأ الانتشار في وقت مبكر منذ منتصف سبتمبر الماضي ، وربما لم تكن مدينة ووهان الصينية هي المكان الذي بدأ فيه الوباء.

يحاول فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج تتبع مصدر الفيروس عن طريق رسم خريطة تاريخه الجيني لتحديد أول شخص مصاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه لمعرفة هذا الأمر جمع عالم الوراثة الدكتور بيتر فورستر وفريقه بيانات يبدو أنها تفيد بأن التفشي للفيروس بدأ في وقت ما بين 13 سبتمبر و 7 ديسمبر.

وتمكن الباحثون من رسم مخطط لانتشار الفيروس، بما في ذلك الطفرات الجينية، حيث انتقل من الصين إلى أستراليا إلى أوروبا وبقية العالم، وفقًا لمجلة نيوزويك.

ورسم العلماء التاريخ الوراثي للعدوى من ديسمبر إلى مارس ووجدوا ثلاثة متغيرات متميزة ، ولكنها وثيقة الصلة ، هي 3 سلالات A و B و C.

يعتقد أن النوع (أ) هو أقرب متغير لذلك الموجود في الخفافيش ويعتقد أنه الجينوم الأصلي للفيروس البشري، حيث تم العثور على هذا النوع في كل من المرضى الصينيين والأمريكيين ، على الرغم من وجود نسخ متحولة من هذه السلالة في أستراليا والولايات المتحدة.

وتكافح السلطات الأسترالية للعثور على علاج للفيروس الأصلي الذي تطور من الحيوانات ، فإنها تكافح أيضًا طفرة تعرف باسم السلالة C.

النوع A هو الأكثر انتشارًا في أستراليا ، ولكن تم تسجيل النوع C أيضًا في سيدني ، وفقًا للخبراء.

وأظهر تحليل السلالات أن النوع A ، الفيروس الأصلي الذي قفز إلى البشر من الخفافيش عن طريق البنغول ، لم يكن الأكثر شيوعًا في الصين، وبدلًا من ذلك ، أصيبت نقطة الصفر للوباء بشكل أساسي بالنوع B ، الذي كان متداولًا منذ عشية عيد الميلاد.

كما كان النوع B هو السلالة السائدة عبر أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة وأوروبا.

ووفقًا لـ Forster ، كان النوع B أيضًا هو البديل الذي تم العثور عليه في معظم حالات الإصابة المبلغ عنها في ووهان.

وتشير الأبحاث إلى وجود "حدث مؤسس" للنوع B في ووهان، وفي علم الأحياء ، فإن حدث مؤسس يتأسس عندما يتم إنشاء مجتمع جديد من عدد صغير من الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة كبيرة من أسلافهم.

وفقا للدكتور فورستر ، فإنه حتى 17 يناير الماضي، كانت جميع متغيرات الفيروسات التاجية الموجودة في ووهان من النوع ب.

ووجد الباحثون أنه في مقاطعة قوانغدونج، على بعد 500 ميل من ووهان ، كانت سبع عينات من 11 عينة وجدت في المرضى من النوع أ.

أما النوع C والذي يعد فرعا من النوع B ، فإنه تحول من السلالة الثانوية وانتشر إلى أوروبا وأستراليا عبر سنغافورة.

ويعتقد العلماء أن الفيروس، المسمى رسميًا بالسارس - CoV - 2 - يتحور باستمرار للتغلب على مقاومة الجهاز المناعي في مجموعات سكانية مختلفة.

وتشير البيانات التي جمعها الدكتور فورستر وفريقه إلى أن تفشي الفيروس التاجي بدأ على ما يبدو بين 13 سبتمبر و 7 ديسمبر.

وقال فورستر لـ "نيوزويك": "يفترض هذا معدلًا ثابتًا للتحول ، وهو أمر من غير المرجح أن يكون عليه الحال ، وبالتالي قد يكون تقدير الوقت خاطئًا".

وتابع "لكنه أفضل افتراض يمكننا القيام به في الوقت الحالي ، بانتظار تحليل عينات أخرى من المرضى المخزنة في المستشفيات خلال عام 2019."