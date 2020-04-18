إلغاء امتحانات الترم الثاني لطلاب الجامعات وتوفير بديلين.. نواب: قرارات منطقية جدا وتتناسب مع علاج أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسنناقشها فى إجتماع لجنة التعليم

رئيس تعليم البرلمان يعلق على بدائل إلغاء امتحانات الترم التاني بالجامعات

إلغاء امتحانات التيرم الثاني لطلاب الجامعات.. أول تعليق من تعليم البرلمان على القرار

برلماني:

إلغاء إمتحانات الترم التانى بالجامعات كانت متوقعا لتخفيف التجمعات بسبب كورونا









أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة اليوم بشأن نظام امتحانات طلاب الجامعات ، حيث أكدوا أن هذه القرارات و ضعت كل البدائل لكى يختار كل طالب البديل الذى يتناسب معه، كما انها وضعت فى أولوياتها أن صحة الطالب وسلامته وأمنه هى الأساس قبل أى شيىء ، كما طالبوا بإعادة النظر بالنسبة للطلاب الوافدين الذين يتعاملون بالمشروع البحثى ، خاصة أن ميعاد تخرجه من الممكن ان يتم تغييره.





فى البداية أشاد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة اليوم بشأن نظام امتحانات طلاب الجامعات، معتبرا القرارات مناسبة جدا فى الفترة الحالية نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم ومنها مصر بشأن انتشار فيروس كورونا.





وأوضح هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات وضعت كل البدائل لكى يختار كل طالب البديل الذى يتناسب معه، كما انها وضعت فى أولوياتها أن صحة الطالب وسلامته وأمنه هى الأساس قبل أى شيىء، لذلك كان لابد من هذه القرارات لكى نضمن بها سلامه أبناءنا.





كما أشاد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بقرار تأجيل امتحانات الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه قرار واضح جدا ، بحيث تجرى الامتحانات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعد نهاية تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.





وأضاف: أنا شخصيا ليس لدى أى مانع لإجراء إمتحانات الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات فى أي من شهور يونيو أو يوليو أو أغسطس"، مشيرا إلى أنه من المهم ان يكون توقيت اجراء الانتخابات امنا بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بحيث لايتم اتخاذ القرار منفردا من خلال وزارة التعليم ولكن مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات المعنية.





وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات جيدة تتناسب مع علاج أزمة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن البدائل المطروحة فى بيان المجلس الأعلى للجامعات منطقية.

وأضافت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تأجيل إمتحانات الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا نقطة هامة ويتوقف عليها المستوى الحقيقي للطالب.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه فيما يتعلق بالبدائل المطروحة لسنوات النقل فإننى أرى أنه ليست هناك تجهيزات بالقدر الكافى لإجراء الإمتحانات الإلكترونية ، كما أن هناك شكاوى من نظام التعليم عن بعد بشأن عدم التواصل مع هيئة التدريس ، مشيرا إلى أنه من الأهم أن نضمن وصول محاضرات الترم التانى للطلاب.

وتابعت: بالنسبة للكليات النظرية فى سنوات النقل فنجد أن أعدادها كبيرة ، وبالتالى فيجوز عمل أبحاث بها رغم صعوبة تقييم الأبحاث لأن الطالب لم يتقن طريقة البحث، وبالتالى فهذا البديل به عدل لأنه لا يضاف إلى التراكمى وستكون النتيجة إما ناجح أو راسب.

وقالت إن تنفيذ الإمتحانات الإلكترونية صعب جدا لأنه حتى لو أعداد الطلاب قليلة فإن ذلك سيستلزم نزولهم لإجراء الإمتحانات إلكترونيا فى الجامعة، وبالتالى فلن نقضى على أزمة التجمعات، كما أنه فى نفس الوقت من الصعب إجراء الإمتحانات إلكترونيا من المنزل لأن كل الطلاب لا تملك أجهزة كمبيوتر وإنترنت.

كما أشادت بتأجيل إجراء إمتحانات العملى للعام القادم، وهذا يؤكد أننا نضع علاجا لأزمة فيروس كورونا، وأن ما يحدث ليس ظروفا طبيعية.

كما طالبت بإعادة النظر بالنسبة للطلاب الوافدين الذين يتعاملون بالمشروع البحثى ، خاصة أن ميعاد تخرجه من الممكن ان يتم تغييره، مؤكدا على ضرورة التواصل بين الجامعة والمحافظات الاخرى حتى لاتكون هناك أى أضرار على الطلاب الوافدين.





وقال النائب عمر دوير ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإمتحانات كانت متوقعة ومنتظرة ، خاصه فى ظل حديث الدولة عن تخفيف التجمعات الكثيفة بعد انتشار فيروس كورونا.

وأشار دوير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر ان تعقد لجنة التعليم بالبرلمان إجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقش قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بما فيه صالح الطلاب.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هناك إشكالية بشأن معرفة مصير اجراء امتحانات طلاب الفرقة النهائية فى الكليات العملية بالجامعات لو طالت ازمة فيروس كورونا.



وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





ناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.





١- استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية.





٢- بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني.

٣- تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع

الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي).





يستبدل بتلك الإمتحانات بأحد البديلين





(أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل.





(ب)- عقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.





٤- وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).





2- حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه للإختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الإختبار الكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الإختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين .





3- تلتزم الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية، والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للإختبارات الالكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020 على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الإختبارات الإلكترونية إعتبارا من يوم الأحد الموافق 31/5/2020 .





4- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية، تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب إجتياز الطلاب للإمتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد إستكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الإمتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على الا يحول عدم أداء الطلاب للإمتحانات العملية من إنتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب إستكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج).





5 - بالنسبة للإمتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي اديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الإمتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).





٦- بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات تؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات .





٧- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الإمتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.



