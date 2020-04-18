هل العمليات الجراحية تفسد الصوم .. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء الجراحات الطبية دون دخول شيء إلى الجوف لا يفسد الصوم.
وأكد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين ، أن الفقهاء رأوا أن من طعن في معركة ونفذت الطعنة إلى الجوف فتفطر إما إذا لم تنفذ فلا يفطر.
هل حقن الوريد تفسد الصوم
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حقن الأنسولين لا تؤثر على الصيام ولا تفسده لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى غروب الشمس والمفطرات هى كل ما يدخل إلى جوف الإنسان.
وأضاف عمران، في في رده على سؤال "ما حكم أخذ حقن الأنسولين في نهار رمضان؟ أن المنافذ المنفتحة في الجسم إذا تسرب منها شئ إلى الجسد يفسد الصوم كالفم والأنف، منوها أن الحقنة موضع السؤال لا تدخل من منفذ منفتح فهى تدخل من الوريد وبالتالى لا تذهب للجوف وكل ما يؤخذ من الحقن بهذه الطريقة لا يفطر.