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ديني

هل العمليات الجراحية تفسد الصوم .. أمين الفتوى يجيب

السبت 18/أبريل/2020 - 06:47 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء الجراحات الطبية دون دخول شيء إلى الجوف لا يفسد الصوم.

وأكد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين ، أن الفقهاء رأوا أن من طعن في معركة ونفذت الطعنة إلى الجوف فتفطر إما إذا لم تنفذ فلا يفطر.

هل حقن الوريد تفسد الصوم 

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حقن الأنسولين لا تؤثر على الصيام ولا تفسده لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى غروب الشمس والمفطرات هى كل ما يدخل إلى جوف الإنسان.

وأضاف عمران، في في رده على سؤال "ما حكم أخذ حقن الأنسولين في نهار رمضان؟ أن المنافذ المنفتحة في الجسم إذا تسرب منها شئ إلى الجسد يفسد الصوم كالفم والأنف، منوها أن الحقنة موضع السؤال لا تدخل من منفذ منفتح فهى تدخل من الوريد وبالتالى لا تذهب للجوف وكل ما يؤخذ من الحقن بهذه الطريقة لا يفطر.

خطأ شائع يقع  فيه البعض أثناء السحور يفسد الصوم 

قالت دار الإفتاء ، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع فى شبهة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع -الله أكبر- أستمر فى تناول الماء، فهل صومي صحيح ؟! أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان؛ لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان .

وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

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