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أحمد موسى: لا توجد حالات مصابة بفيروس كرورونا في قصر العيني الفرنساوي.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 07:43 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن  مستشفى قصر العيني الفرنساوي تم إخلائه لتحويله إلى مستشفى عزل .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "لا يوجد حالات مصابة بفيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي".

وتابع: "كل طبيب أو ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه وعلينا الفترة القادمة تقديم الدعم المعنوي إلى  الأطقم الطبية".

وأكمل: "الأطقم الطبية أبطال ويصاب منهم عدد بفيروس كورونا لأنهم في الصفوف الأولى المواجهة لفيروس كورونا، ومش عايز أوصل لمرحلة يكون الطبيب أو الممرض قلقان".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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