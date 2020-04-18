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بدء قداس عيد القيامة بدير الأنبا بيشوي

السبت 18/أبريل/2020 - 09:16 م
البابا
البابا
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عبد الخالق صلاح
ترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

جاء القداس هذا العام دون مصلين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد حرص الحضور من الإكليروس (رجال الدين المسيحي) على الحفاظ على مسافات مناسبة بينهم وبين بعضهم للوقاية من الفيروس.

وقامت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببث القداس على الهواء مباشرة، وكذلك كل القنوات القبطية.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت أن البابا تواضروس الثاني سيصلي صلوات المناسبات الكنسية بداية من جمعة ختام الصوم مرورا بأسبوع الآلام وحتى عيد القيامة بمقره ب دير الأنبا بيشوي بدون حضور.

وأضافت الكنيسة، أن جميع الصلوات ستبثها الفضائية القبطية مباشرةً، وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على فيسبوك البابا.
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