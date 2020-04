تريند الفن.. حقيقة إصابة سعد الصغير بفيروس كورونا.. خالد النبوى يهدد باعتزال الفن

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





نفى مصدر مقرب من الفنان الشعبي سعد الصغير، إصابته بأي أمراض، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات وأنه لم يصب بأي مكروه.

يأتي ذلك بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة المطرب الشعبي سعد الصغير بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور صورة له بالمستشفى.









انتشر خلال الأيام القليلة الماضية بوستر لمسلسل "لما كنا صغيرين"، تتصدره ريهام حجاج، بينما يقف خالد النبوي، ومحمود حميدة، على الجانبين الأمر الذي اثار غضب الجمهور.





أصدر الفنان خالد النبوي، بيانًا من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وقال من خلاله :"بسم الله الرحمن الرحيم.. لم اتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، و لأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم.. اعتذر هذه المرة وستكون الأخيره لأني مدين للجمهور و لعائلتي، و لهذه المهنه العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة"









ومنذ الإعلان عن ارتباط «ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة»، وحتى عقد قرانهما أمس، لم يتحدث أي منهماعن الآخر في الصحافة أو الإعلام، إلا في مرة وحيدة تحدث فيها «أبو هشيمة» في لقاء متلفز، بعد خطبتهما.

وقال أبو هشيمة خلال لقائه فى برنامج "روسيا اليوم أون لاين" : أعلنت عن ارتباطى بياسمين صبرى وهو أمر يشرفنى ولم أخجل منه حتى أخبئه









شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها صور جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين عبر خاصية ستورى على موقع انستجرام صور من داخل منزلها للقطط الخاصة بها واخرى لتهنئة والدتها بعقد قرانها وعلقت "ربنا يبارك لكم يارب ويرزقكم الذرية الصالحة" ومن جانبها ردت ياسمين "Thank You mummy so much"..