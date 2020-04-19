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أصل الحكاية

حاسبوا تميم .. مقتل فهد بوهندي بسجون قطر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:44 ص
وفاة فهد بوهندي فى
وفاة فهد بوهندي فى سجون قطر
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ميـــس رضــا
تصدر اسم فهد بوهندي منصة التواصل الإجتماعى تويتر محتلًا صدارة الهاشتاج بعد نشر أنباء حول وفاته فى السجون القطرية بعد اعتقاله فترات دامت لأكثر من ثلاث سنوات.


حكاية فهد بوهندي 


سُجن فهد بوهندى في سجن هامور السياسي فى قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب معارضته للنظام القطري، وكشفت بعض المصادر أنه توفى بسبب التعذيب وتم منع أهله من الصلاة عليه حيث دفن فى مكان غير معلوم، ولم تكشف اي قنوات تتبع النظام القطري اي معلومات عنه.


من هو فهد بوهندى 

فهد بوهندى من مواليد 1983 يبلغ من العمر 37 عاما  وهو ناشط على مواقع التواصل الإجتماعى، خريج من جامعة التيسايد ببريطانيا وهو مدير مركز الإبداع الثقافى، متزوج ولديه طفلين، اعتقل قبل سنوات بعد إغلاق حساباته على منصات التواصل الإجتماعى ولم تكشف السلطات القطرية عن مصيره،  لكن اعلنت خبر اعتقاله قناة الحرة.

حاسبوا تميم 

لاقى نبأ مقتل فهد بوهندي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعى بعد حزن صديقه الصحفة أحمد بن على الحمادي حيث نشر صورة معه قبل سنوات من اعتقاله وأكد وفاة بوهندي الناشط القطري حيث قال: "فى هذه الساعات المباركة قبيل آذان الفجر أسأل الله أن يرحم أخر الغالى وموجهى الفاضل ومديري الذى لم يضرنى فى اي يوم  ومحفز الشباب على الإبداع والعطاء، المرحوم فهد بوهندى، بواسع رحمته وأن يسكنه الجنه ويمتعه بنعيمها". 

تعسف النظام القطري

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة النطاق تطالب بحق الصحفي المعارض القطري فهد بوهندى، الذي توفى داخل السجون القطرية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي وتدعو لمحاسبة المسئولين عن الجريمة.

وقال نشطاء قطريين إن وفاة نتيجة للتعذيب على يد النظام القطري وسجنه تعسفيا لسنوات، وحرمانه من أبسط حق من حقوق الإنسان داخل السجن.

وكتب خالد جاسم وهو مواطن قطري، أن فهد مسجون بشكل تعسفي منذ 3 سنوات ومات نتيجة تعرضه للتعذيب، وأضاف أن وفاة بوهندي تعد كارثة ويجب محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذه القضية.

وأشار مستخدم آخر يدعى سليمان بن حثلين إلى أن الإعلامي القطري توفى في سجون تنظيم الحمدين بعد إيقافه وتعذيبه عدة سنوات دون محاكمة، وكتب: "ومن فجور وخبث تنظيم الحمدين لم يسمحوا لأهله بالصلاة عليه ودفنه، مئات التغريدات للشعب القطري يرفضون بشدة ما حصل للقتيل رحمه الله من ظلم وتعذيب".

وكتب مستخدم آخر يدعى بن شعيفان: "مواطن قطري تم اعتقاله وسجنه وتعذيبه ثم قتله بدم بارد على يد النظام القطري. لن تسمع صوت هيومن رايتس ووتش ولا دكاكين الأمم المتحدة الأخرى، ولن يتصدر أخبار القنوات الغربية لأنه ليس سعودي".

وكشفت تغريدات متنوعة أن بوهندي كان يشغل منصب مدير مركز الإبداع الثقافي في تلفزيون قطر وسجن نتيجة تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن بوهندي ليس أول معارض يلقى حتفه داخل السجون القطرية. وبحسب إحدى التغريدات: "المشكلة عندهم كثير من الحالات المأساوية بس محد يقدر يعلنها وجزيرتهم ما تنقل لا الصالح ولا الطالح الله يسلم إخواننا الشعب القطرى".<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">توفي الشهيد <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فهد_بوهندي</a> -اعلامي قطري- أمس في سجون تنظيم الحمدين بعد ايقافه وتعذيبه عدة سنوات دون محاكمة ، ومن فجور وخبث <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تنظيم_الحمدين</a> لم يسمحوا لأهله بالصلاة عليه ودفنه ، مئات التغريدات للشعب القطري يرفضون بشدة ماحصل للقتيل -رحمه الله- من ظلم وتعذيب، الهاشتاق ترند الثالث في قطر. <a href="https://t.co/dY3lS2ZpH7">pic.twitter.com/dY3lS2ZpH7</a></p>&mdash; سلمان بن حثلين (@Salman_3G) <a href="https://twitter.com/Salman_3G/status/1251317707259236353?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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