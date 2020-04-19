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أخبار العالم

رسميا.. موريتانيا أول دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن موريتانيا أصبحت أول دولة عربية تخلو من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البيان المنشور على الوكالة أن الفحوصات المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، التي أظهرت الفحوص المخبرية إصابتها بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض أظهرت اليوم خلوها من الفيروس.

وأضافت أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما، وبذلك تصبح موريتانيا خالية من كورونا المستجد، بعد شفاء الحالات الست ووفاة الحالة السابعة.

وسجلت موريتانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 14 مارس الماضي، فيما سجلت حالة الوفاة الأولى في آخر أيام الشهر.

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