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فن

بمكياج كثيف .. شاهد أحدث ظهور لنسرين طافش على تيك توك

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة نسرين طافش بفيديو جديد لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".
 
وظهرت نسرين بفلتر مضحك كثيف المكياج وهى تقلد مشهد من مسلسل سورى.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعينها بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:

والله برااافو عليك موتيني ضحك 

شكلك بفططس بس كتير مهضومة 

بتجننى والله سيبي التمثيل وخليكى فالتيك توك

يذكر ان نسرين طافش شاركت في مسلسل "ختم النمر" الذي عرض عبر قناة ON.

مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان ‏حسين، ‏ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎
@nesreentafesh

الفلتر هاد ما الو حل 😂😂😂

♬ الصوت الأصلي - mrmoramgk
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