سرقة تربك المعارضة الإسرائيلية.. حاسوب يحتوي على ملفات حساسة يختفي في ظروف غامضة

تحولت مشاركة هيلي سيناء، رئيسة مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، في حفل زفاف بمدينة تل أبيب إلى واقعة سرقة، بعدما تلقت اتصالاً من الشرطة يفيد بتعرض سيارتها للاقتحام أثناء توقفها في أحد شوارع المدينة.

وعند وصولها إلى السيارة، اكتشفت تحطم أحد النوافذ، وعبثاً بمحتويات المركبة، واختفاء حقيبة كانت تحتوي على جهاز كمبيوتر محمول يضم ملفاتها المهنية، ووصفت اللحظة بقولها: "أظلمت عيناي".

لكن الواقعة انتهت سريعاً بعدما تمكن أحد ضباط الشرطة من ملاحقة المشتبه به وإلقاء القبض عليه، قبل استعادة جميع المسروقات، ثم سلمها إلى سيناء ورافقها إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد سرقات السيارات في وسط إسرائيل، حيث تشير بيانات الشرطة إلى تسجيل 594 قضية سرقة من سيارات في تل أبيب منذ بداية عام 2026، وهو أعلى عدد بين المدن الإسرائيلية، تليها ريشون لتسيون بـ134 قضية، ثم بات يام بـ73 قضية.