الخارجية اللبنانية ترحب بالبيان الخليجي الأمريكي وتثمّن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التطورات في المنطقة، مشيدة بما تضمّنه من مواقف داعمة للبنان.

وثمّنت الوزارة- في بيان، اليوم الجمعة- ما ورد في الوثيقة حول الترحيب بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتشديد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض وعدم ربطها بأي نزاعات أخرى.

كما أشادت الخارجية بالتأكيد الوارد في البيان على أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلّحة غير حكومية بقدرات عسكرية، إضافة إلى الدعوة إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، وحصر حق استخدام القوة بالدولة اللبنانية وحدها.