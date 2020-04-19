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أصل الحكاية

إعلامية كويتية: أياد خفية تستهدف ضرب العلاقات بين مصر والكويت

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:43 ص
مصر ودول الخليج
مصر ودول الخليج
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ميـــس رضــا

فندت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الشائعة التى تم  تداولها عبر مواقع  التواصل الإجتماعى حول رفض السفارة الكويتية فى القاهرة طلب تقدم به أربعة مستشاريين مصريين للدفاع عن إحدي المواطنات تدعى داليا بدران أمام النيابة العامة في الكويت.

 

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر  "صدى البلد"، أنها تحرت الدقة من أكثر من جهة رسمية للرد على تلك الشائعات التى تستهدف ضرب العلاقات بين البلدين، مؤكدين بأنه حديث عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولم ترفض السفارة مقابلتهم أو استقبالهم ، كما أكدت أن وزارة الداخلية  أوقفت إصدار أذونات الزيارة بسبب فيروس كورونا بعد تواصل .

 

وأضافت  "الرشيد"، أن هناك أيادى خفية تريد إفساد العلاقات بين البلدين، متسائلة، من له مصلحة من نشر هذه الشائعات، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة عدم تناقل المعلومات واستقاءها إلا من مصادرها الرسمية.

 

على جانب آخر، دحضت الرشيد الأكاذيب التى بثتها أبواق  قناة الجزيرة القطرية المدعومة من نظام الحمدين من مغالطات وأكاذيب حول العلاقات السعودية الإماراتية بهدف إثارة البلبة وافتعال الأزمات، لافتة إلى أن العلاقات السعودية الإماراتية متميزة على مستوي القيادة والشعب وحكومة البلدين ولا تشوبها شائبة فالعلاقة بينهما أشبه بالبيت الواحد.

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