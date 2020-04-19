الهلال السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فالكاو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم، الأحد، حقيقة رغبة نادي الهلال بطل آسيا، في استقدام المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو،

لاعب جالطة سراي التركي،

في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة السابقة، إلى أن الهلال أحد الأندية الراغبة في ضم فالكاو

، في ظل اقتراب انتهاء عقد مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميز، بشهر يونيو المقبل.





وشددت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، على عدم وجود مفاوضات بين إدارة نادي الهلال وفالكو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط فريق جوانزو الصيني، مشيرة إلى أن الأخبار التي تم تدولها في الفترة الأخيرة، بشأن رغبة زعيم آسيا في ضمهما، غير صحيحة.







وأكدت المصادر، أن نادي الهلال لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب أجنبي في الأيام الماضية، سواء فالكاو أو غيره.





