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حوادث

ضبط سيدة بمحطة قطارات أسوان بحوزتها هيروين

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:58 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين إحدى محطات السكك الحديد (التابعة لقسم شرطة سكك حديد أسوان بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات) من ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بالمحطة وبحوزتها (حجر إسطوانى لمخدر الهيروين وزن حوالي 260 جراما - مبلغ مالي- وهاتفي محمول). 

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائها. 

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة حائزي ومتجري المواد المخدرة. 
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